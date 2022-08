CINQUANT’ANNI DI STORIA PER IL CIRCOLO PRATESE DEGLI SCACCHI

Superata quota 100 tesserati e a settembre si inaugura la nuova sede

PRATO. A Prato lo scacchi è ben radicato. Il circolo pratese degli scacchi fondato nel lontano 1972 e dal 2015 in forte crescita ha raggiunto in questi giorni 103 tesserati (a fine ottobre 2021 erano 91 con una buona rappresentanza di under 18).

“La grande famiglia — ha commentato il presidente del circolo Marco Caprino — si allarga sempre di più. Abbiamo raggiunto un record assoluto di tesserati per la nostra associazione che ad oggi tocca quota 103 sfondando la fatidica soglia delle tre cifre

Un percorso di crescita intrapreso nel 2015 che ogni anno ha fatto registrare un numero crescente di associati. Un altro traguardo raggiunto che non può che riempirmi di gioia”.

Nonostante si sia in agosto il Circolo è in fermento in vista dei prossimi appuntamenti a partire dalla “Maratona Blitz” in programma il prossimo 4 settembre in occasione della inaugurazione della nuova sede, sempre presso il Circolo Asi “I Ciliani” in via Benincasa.

“Ci allarghiamo — continua Caprino — ed avremo a disposizione il salone. La nuova sede? È l’ ultimo tassello che serviva per suggellare questi 7 anni di crescita costante ed inesorabile sotto tutti i punti di vista.

Superato la soglia dei 100 tesserati e con un titolo italiano conquistato da poco dalla nostra Sara Gabbani, Campionessa Italiana Under 18, questo era l’unico neo che non ci rendeva giustizia”.

In occasione della inaugurazione della sede è previsto un Aperipranzo con taglio del nastro ed a seguire nel pomeriggio 18 turni Blitz. Dal 7 ottobre poi per sei venerdì consecutivi la sede ospiterà il Torneo Sociale a tempo Standard mentre il 12 e 13 novembre il Circolo organizzerà il Round-Robin con 16 tornei da 6 persone con Elo ravvicinato.

Infine a conclusione dell’annata si svolgerà il Torneo Blitz del’Immacolata l’8 Dicembre con 22 turni di gioco.

Intanto fino al prossimo 9 agosto alle Olimpiadi degli Scacchi 2022 in India Leonardo Bartolini, tesserato del circolo pratese, come arbitro internazionale (premiato alcuni anni fa come migliore arbitro italiano, ndr) è stato assegnato nel settore delle scacchiere più alte ed ha già arbitrato match con giocatori del calibro di Magnus Carlsen, attuale campione del mondo.

“Per noi, per il nostro circolo di scacchi è un grande orgoglio averlo da tanti anni nelle nostre fila..” conclude Marco Caprino.

Questa una breve sintesi dei traguardi raggiunti nel corso del 2022 dal Circolo Pratese degli Scacchi:

12 Titoli Regionali (Campioni U10-U10F-U14-U14F-U18-U18F, Campioni TSS Primarie M-F, Secondarie 1° Grado M-F, Secondarie 2° Grado M, Campioni CISF)

1 Titolo Nazionale

Organizzato il Torneo Internazionale con oltre 100 partecipanti

103 Tesserati

8° Circolo e Provincia Italiana ai CIG U18.

Info: www.pratoscacchi.blogspot.it oppure infopratoscacchi@gmail.com

Andrea Balli andreaballi@linealibera.info ]