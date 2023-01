CIRCOLO HITACHI, RIPRENDONO I MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Il primo appuntamento del 2023 è fissato per sabato 14 gennaio alle 21,15

PISTOIA. Archiviata la pausa natalizia, all’Auditorium del Circolo Hitachi tornano i match d’improvvisazione teatrale. La seconda parte del campionato, organizzato dalla Lega Improvvisazione di Firenze con la collaborazione della sezione di Prato e del Circolo Aziendale Hitachi, prenderà il via questo sabato con la prima di quattro serate che si preannunciano davvero scoppiettanti.

Sul palco si alterneranno le migliori squadre della prima fase, andata in scena nell’autunno scorso e seguita da un pubblico sempre più numeroso.

Una delle caratteristiche più divertenti dei match è rappresentata proprio dal coinvolgimento diretto degli spettatori, chiamati a interagire durante lo spettacolo e a decretare la squadra vincitrice con la votazione finale.

Appuntamento al Circolo Aziendale Hitachi sabato 14 gennaio alle 21.15. Il successivo match è fissato per il 25 di febbraio, mentre la serata finale sarà il 14 di aprile.

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (5 euro ridotto under 14), per prenotare un posto in sala contattare la segreteria al numero 0573 370459 oppure al 351 827 0336.

[circolo aziendale Hitachi Rail Italy]