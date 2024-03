circolo hitachi. VOCI E SUONI NEL SEGNO DELLA DONNA

Venerdì 8 marzo nell’auditorium lo spettacolo “Kuna e il branco”

PISTOIA. «Non un concerto, non una narrazione, non uno spettacolo teatrale. Kuna e il branco è una celebrazione dell’anima femminile». Si presentano così Chiara Guarducci, Marika Improta e Cristina Rosati, le protagoniste dello spettacolo Kuna e il branco – Donne, guerriere, guaritrici e sacerdotesse nel tempo che andrà in scena venerdì 8 marzo all’Auditorium del Circolo Aziendale Hitachi: Kuna è l’incontro di tre professioniste del canto, accomunate, oltre che dalla musica, da una visione della donna come libertà, come espressione incondizionata della propria memoria femminile; il Branco è l’unione di un gruppo aperto di voci femminili che insieme portano sul palcoscenico un repertorio che si muove tra le voci delle donne di vari paesi, varie religioni, vari modi di vivere la spiritualità e il femminino. Un repertorio che spazia da canti sacri a sabba, da brani conosciuti a brani inediti o ricercati nelle varie tradizioni sacre e profane, attraversando sonorità differenti, sottolineando gli innumerevoli aspetti dell’essere donna. Kuna, infatti, significa donna in lingua guaranì.

«Con questo progetto —dichiarano le protagoniste — abbiamo voluto lanciare una sfida, estendendo l’invito a questa esperienza a qualsiasi donna vi voglia partecipare, a qualsiasi lupa decida di unirsi al branco.

Proprio per l’alta finalità inclusiva e l’intento di condivisione tra donne, il branco non è un coro di voci istruite con finalità estetiche, ma un insieme di anime che si muove compatto, forte e determinato verso la consapevolezza del potere femminile e del diritto di far emergere la propria voce. Un branco dove ognuna attinge dalla forza delle altre per proseguire il proprio cammino».

Kuna e il branco è l’incontro di professioniste e amatrici del canto, donne di ogni età che uniscono le proprie voci proponendo uno spettacolo che trova nella condivisione di essere donna la propria cifra stilistica.

Uno spettacolo originale e coinvolgente che non a caso va in scena il giorno della festa della donna. Ad accompagnare le voci del branco ci saranno il polistrumentista Tomo, Lorenzo Del Pero alla chitarra, Vincenzo Lo Monaco al pianoforte, Claide Magrini alla batteria ed Emanuela Galeotti al gong, alle campane e al tamburo sciamanico. Edi Fanti, Gianna Capecchi e Valentina Pisaneschi si alterneranno sul palco per recitare una selezione di brani a tema.

Lo spettacolo avrà inizio alle 20:30 e per l’occasione il pubblico avrà la possibilità di unirsi a musicisti e cantanti per la cena. Ingresso 10€, spettacolo + cena 25€. Info e prenotazioni al numero 351 8270336.

Per scaricare il trailer dello spettacolo: bit.ly/3V42BMu

