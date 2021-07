CIRCOLO TENNIS LE TORRI, VA IN ARCHIVIO CON SUCCESSO IL TORNEO “GAZZETTA”

L’assessore Bruschi: “Ringrazio i gestori dello storico sodalizio e i suoi fondatori per il lavoro svolto”

SERRAVALLE. “Prosegue a pieno ritmo l’attività sportiva nei campi comunali del circolo tennis Le Torri di Serravalle — afferma l’assessore agli eventi sportivi, Maurizio Bruschi — Tanti i tornei organizzati da inizio stagione così come tanti sono i frequentatori del circolo. C’è grande soddisfazione per i risultati della squadra agonistica che ha conquistato successi importanti anche lontano da casa in circoli di grande rilievo in Toscana.

Ringrazio i gestori dello storico sodalizio Tennis Club le Torri ed i suoi fondatori per il lavoro svolto”.

L’ultimo evento in ordine di tempo è stato il torneo di doppio maschile, femminile e misto Tpra “Gazzetta”.

Nel doppio maschile si sono imposti Lorenzo Lastrucci e Marco Papi che hanno battuto Maurizio Picchi e Gianni Bigagli per 6-2, 6-2; nel doppio femminile la coppia Nicla Gigli e Alessandra Restivo si è imposta su Marta Stefani e Simona Rosellini per 6-4, 6-1; nel doppio misto Sabrina Nesti e Simone Guerrini hanno avuto la meglio su Martina Tonini e Ugo Dionoro per 6-2, 6-2..

Da segnalare l’importante risultato ottenuto dalla squadra maschile di D3 che ha ottenuto la qualificazione alla fase regionale.

[innocenti – comune di serravalle]