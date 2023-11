cisl toscana nord. PARTECIPARE PER CRESCERE: MIGLIORARE LA MANOVRA, COSTRUIRE UN NUOVO PATTO SOCIALE

Domani 25 novembre a Roma la manifestazione nazionale. Biagini: “La Cisl… un sindacato responsabile, autonomo, pragmatico ma intransigente che pretende maggiori risposte dalla Manovra economica”

PISTOIA. Domani Sabato 25 novembre si terrà a Roma in Piazza SS. Apostoli la Manifestazione Nazionale della Cisl dal titolo Partecipare per crescere : migliorare la manovra, costruire un nuovo patto sociale.

“Anche la Cisl Toscana Nord sarà in piazza a Roma – dichiara la Segretaria Cisl Alessandra Biagini – sabato partiremo in tanti anche dal nostro territorio pistoiese con il treno ,pullman e auto private e andremo tutti insieme ad incalzare il Governo e Parlamento sui miglioramenti da apportare alla Legge di Bilanci , rilanciando il tema di un Patto sociale per una strategia di sviluppo partecipata dalle parti sociali”.

“Non è certamente la Manovra economica che la Cisl avrebbe voluto — continua la Segretaria Biagini Alessandra — ma il lavoro di sindacalista è quello di fare i conti ogni giorno con la realtà e cercare di portare a casa il massimo possibile nelle condizioni in cui ci troviamo, ricercando sempre il confronto.

Come Cisl abbiamo scelto di manifestare e non di scioperare. Lo sciopero è un diritto inviolabile della nostra democrazia , andare allo sciopero per noi è e resta l’ultima spiaggia della lotta sindacale ,noi non abbiamo mai cancellato la parola sciopero dal nostro dizionario ma bisogna stare attenti a non svilirlo e poi oggi più che mai caricherebbe sulle tasche dei lavoratori grossi sacrifici .

Altre organizzazioni in questi ultimi giorni hanno scelto questa strada per noi sbagliata e controproducente in questa fase .

Questo è il momento di lavorare tutti insieme per il bene del Paese riempiendo le piazze con “Idee e Proposte”.

La manovra ha luci e ombre, va sottolineato però che ben l’85%dei 24 miliardi individuati vanno su misure di coesione sociale, incentivi e sostegni fiscali al lavoro, alle pensioni e alle famiglie e molti provvedimenti sono stati fortemente voluti dal sindacato e conquistati con negoziati di questi m esi.

Pretendiamo maggiori risposte a cominciare dalle pensioni, come Opzione donna, Ape Sociale, la quota 103, poi chiediamo più risorse per la sanità, per l’istruzione, per gli enti locali con lo sblocco delle assunzioni e le stabilizzazioni del precariato, un’attenzione maggiore sulla povertà, sul sostegno della disabilità e della non autosufficienza”.

“Non basta migliorare la manovra — prosegue la Segretaria Biagini — ,dobbiamo andare oltre guardando alla piena attuazione del PNRR e delle riforme, al rinnovo dei contratti pubblici e privati e alla definizione di un Patto Sociale che deve portare alla difesa del potere di acquisto degli stipendi e pensioni, una nuova politica dei redditi, una riforma fiscale davvero redistributiva e al cambiamento della Legge Fornero.

Fondamentale è puntare sulle politiche attive, sulla formazione, sulle competenze e tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Serve una nuova visione politica industriale ed energetica, lo sblocco delle infrastrutture, la valorizzazione della Contrattazione e una Partecipazione dei lavoratori alle scelte e ai profitti delle imprese.

La nostra giornata di mobilitazione coincide con la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne , la Segreteria Nazionale della Cisl ha invitato tutte e tutti i partecipanti alla Manifestazione a mettere un nastro rosso ben visibile sul braccio e alle bandiere per dire “No alla violenza sulle donne”.

La Segretaria Cisl Toscana Nord

Alessandra Biagini