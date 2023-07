CMQMARTINA E MARIA ANTONIETTA AL SETTEMBRE QUARRATINO

Svelati i nomi degli artisti che animeranno la serata di lunedì 4 dedicata ai cantautori italiani. Alle 21 sul palco salirà Cmqmartina (Martina Sironi) e alle 22,30 Maria Antonietta (Letizia Cesarini)

QUARRATA. La regina della Nu-Dance Cmqmartina (pseudonimo di Martina Sironi) e la cantautrice Letizia Cesarini in arte Maria Antonietta saranno le due ospiti musicali del prossimo Settembre Quarratino.

Si divideranno il palcoscenico centrale di piazza Risorgimento nella serata di lunedì 4 a partire dalle ore 21 . La cantautrice lombarda Cmqmartina, presente sulle scene della discografia italiana dal 2019 e nel 2020 tra le protagoniste della quattordicesima edizione di X Factor (alla fine si classifica al sesto posto, ndr) è diventata famosa con il singolo Lasciami andare, diventato anche jingle di Radio Deejay, raggiungendo più di due milioni di stream, ha all’attivo tre album (Disco, Disco 2 e Vergogna) e può vantare collaborazioni con i Rovere, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari partecipando tra l’altro alla canzone L’amore è una droga inclusa nell’album di Lodo de Lo Stato Sociale. A Quarrata sarà accompagnata da Angelo Sabia (pc basi, synth, basso) e Alessandro Martini (chitarra elettrica).

Alle 22,30 Maria Antonietta presenta il suo Arrivederci Tour. Cantautrice eclettica e una delle voci più amate dell’alternative italiano Letizia Cesarini, nata a Pesaro nel 1987 è anche scrittrice.

Laureata in storia dell arte ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile e alle sue poetesse del cuore. Nel 2021 è la conduttrice di una serie di Sky Original da titolo Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie sul mondo dell’arte sacra.

In Italia ha esordito nel 2012 con l’album Maria Antonietta, prodotto da Dario Brunori, seguito da Sassi (2014) e Deluderti (2018).

A Febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite di Levante, insieme a Francesca Michelin, nella serata dei duetti. Giurata al festival di Castrocaro 2020 nel 2021 ha vinto il Premio Pierangelo Bertoli A muso duro.

A Quarrata presenta il concerto La Tigre assenza di Maria Antonietta dal nome dal suo nuovo album tratto dall’omonima poesia sul dolore e sulla memoria di Cristina Campo proponendo tra l’altro Arrivederci e Per le ragazze come me realizzato con la collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana e otto brani inediti.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]