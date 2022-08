CODA DI 6 CHILOMETRI TRA IL BIVIO A11/A1 E PRATO OVEST PER UN INCIDENTE MORTALE

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici

PRATO. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, tra Prato est e Prato ovest verso Pisa si segnalano 6 km di coda per un incidente mortale avvenuto all’altezza del km 15 dove è rimasta coinvolta un’auto. A perdere la vita un uomo di 79 anni,

A chi viaggia in direzione Pisa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Prato Est e attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Prato Ovest.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici.

