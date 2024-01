codice giallo. PROROGATO LO STATO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

Previste precipitazioni nevose in Appennino

PISTOIA. [a.b.] È stato prorogato lo stato di criticità ordinaria per rischio idrogeologico valevole per la giornata di domani (domenica 7 gennaio). Confermato lo stato di vigilanza attiva.

Una allerta gialla è stata emessa dalla sala regionale per rischio idrogeologico fino alle 8 di domani domenica 7 gennaio su tutta la Toscana. Prevista una allerta gialla per rischio neve su Valle del Reno, Mugello e Alto Mugello fino alla mezzanotte di domani, con precipitazioni nevose in Appennino oltre 700-1000 metri da questa notte.

Vento: deboli-moderati settentrionali con locali raffiche. Temperatura: in diminuzione. Mare: mossi. Localmente molto mossi al largo.

Per le informazioni di dettaglio consultare il sito del Centro Funzionale Regionale www.cfr.toscana.it.