colibrì. I QUATTRO APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Prosegue l’omaggio a Francesco Nuti con la proiezione del film Caruso Pascoski di padre polacco

PRATO. Solo d’estate e sotto le stelle, a Prato, torna Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre, rigorosamente, a ingresso libero. Dal primo giugno qui sono di casa buona musica dal vivo, eventi, aperitivi, cocktail d’autore, freccette, calcio balilla e molto altro.

La stagione 2023 alza l’asticella e porta sul palco nomi eccellenti della musica d’autore e non solo. Musica ma anche da gustare, Colibrì è birre artigianali e menù dal mondo. Qui si servono arancini e involtini alle verdure orientali, pita, tzaziki e olive greche. Ogni piatto propone in abbinamento una selezione delle migliori birre internazionali. E poi pretzel, ciambelle, panne cotte.

Rinnoviamo questa proposta per il quinto anno con l’obiettivo di consolidare la sua preziosa funzione aggregatrice. Ci piace l’idea di uno spazio dove si incontrano generazioni diverse e di un palco aperto ai big come agli emergenti. Saranno tre mesi intensi, con iniziative e ospiti diversi ogni sera.

Questi gli appuntamenti della settimana, tutti ad ingresso libero

Mercoledì 12 luglio 2023 ALCHEMICAL JAM SESSION

Una jam session totalmente libera basata sulla fusione di influenze musicali diverse. Unica regola, nessuna cover

Venerdì 14 luglio 2023 SANDRO JOYEUX live

Parigino di nascita, giramondo per vocazione, Sandro Joyeux ha percorso più di mezzo milione di chilometri con la chitarra sulle spalle per raccogliere tradizioni dialetti e suoni del Sud del mondo. Canta in Francese, Inglese, Italiano, Arabo, e in svariati dialetti come il Bambarà, il Wolof, il Dioulà. È reduce da centinaia di concerti in giro tra l’Italia e l’estero negli ultimi anni, tra live club e prestigiosi Festival di musica world e non solo.

Sabato 15 luglio 2023 ASK THE DJ

Serata juke-box: candida la tua canzone alla selezione della serata mandando un messaggio su whatsapp

Domenica 16 luglio CARUSO PASCOSKI DI PADRE POLACCO proiezione

La seconda di una rassegna di proiezioni di ‘Cecco da Narnali’. Un doveroso e sentito tributo che vedrà proiettare le pellicole di Francesco Nuti, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante che ci ha lasciato recentemente. Prossimi appuntamenti:

Domenica 23 luglio Willy Signori e vengo da lontano

Domenica 30 luglio Donne con le gonne

Domenica 6 agosto Tutta colpa del Paradiso

Colibrì c/o Circolo Renzo Grassi di Narnali

Via Pasubio 23, Narnali, Prato

aperto tutte le sere a partire dalle ore 21:00

ingresso libero

contatti

tel. 370 3017013

colibriprato@gmail.com

