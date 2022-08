“COLORIAMO L’ORTO”: IL LABORATORIO PER I PIÙ PICCOLI 

Un laboratorio per i più piccoli ad Abetone a contatto con la natura e le bellezze della nostra montagna, per una mattinata in compagnia.

ABETONE CUTIGLIANO. Sabato 13 agosto i bambini dia 5 ai 10 anni avranno l’opportunità di stare insieme divertendosi grazie a “Coloriamo l’Orto” un laboratorio organizzato dall’Associazione Ecomuseo della montagna Pistoiese.

Il ritrovo è alle ore 10.30 all’Orto Botanico Forestale di Abetone fino alle ore 12.30.

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni; costo 5€ a bambino; prenotazione N. Verde Ecomuseo (800 974102) – http://www.ecomuseopt.it/

[abetonecutigliano2022.it]