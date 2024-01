COLPO SIBE GRUPPO AF PRATO: FRANCESCO FORTI È DRAGONS. “ARRIVO IN PUNTA DI PIEDI, CON UMILTÀ ED ENTUSIASMO”

Francesco Forti verrà presentato domani alle ore 18 con una diretta Facebook sulla pagina Pallacanestro Prato Dragons. Scarselli: “Felici di questo inserimento”. Pinelli: “Professionista esemplare”

PRATO. Un’operazione per il presente e per il futuro. Sibe Gruppo AF Pallacanestro Prato Dragons comunica con grande soddisfazione di avere raggiunto un accordo per questa stagione e la prossima, fino al 2024-25 compreso, con un’opzione sulla successiva con il playmaker classe 1994 Francesco Forti, proveniente dalla Libertas Livorno, partecipante al campionato di B Nazionale, dove ricopriva il ruolo di capitano.

Il giocatore

Intensità e dinamismo, palle rubate e assist, capacità di coinvolgere i compagni, Francesco è stato il simbolo della rinascita della storica Libertas Livorno, ripartita dalla Serie C ed adesso arrivata ai vertici da anni della Serie B nazionale. Già compagno a Livorno proprio in canotta amaranto dei nostri Salvadori e Casella che ritroverà come compagni.

Da capitano è stato uno degli artefici della rinascita della “Doppia L Amaranto”, non solo per quanto fatto vedere sul parquet ma ancor più, per la mentalità, la voglia e la “fame” mostrata ogni volta che è andato in campo con la casacca amaranto, diventando, proprio per il suo non voler arrendersi mai, per la sua voglia di gettare tutto oltre l’ostacolo, un beniamino del popolo Libertas.

Francesco ha salutato Livorno, tra mille emozioni, domenica: un intero popolo gli ha tributato il meritato affetto.

Adesso Francesco porterà le sue caratteristiche a Prato. Con l’orgoglio di tutta la Dragons Family arriva a Prato per aiutare la squadra in una già ottima stagione e per completare quel reparto esterni ritrovatosi in tre mesi privo di Smecca e Pacini fino a fine stagione. Francesco darà il suo contributo per aiutare squadra e ambiente a crescere ancora con quella fame e la garra che l’hanno sempre contraddistinto.

La carriera

Il giocatore, neo laureato in economia, muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nelle giovanili e a Livorno dove arriva alla DNG e serie C della Pallacanestro Don Bosco Livorno in prima squadra e giocarci fino al termine della stagione 2012-13. Negli anni successivi le esperienze in serie C di Liburnia Livorno, Empoli e la carriera in B con Crema (2 stagioni), Tigers Romagna, Martina Franca Cecina (2 stagioni) e le ultime 4 appunto con la “sua” Libertas Livorno dove ha lasciato un ricordo profondo, sportivo e umano.

Il benvenuto a Francesco da parte della società nelle parole del DG Stefano Scarselli: “Siamo veramente felici di questo inserimento. Quella di Forti è un’operazione di mercato attuata da tutto il nostro entourage per poter permettere alla squadra di avere il supporto che necessita in questo momento della stagione. Come tutti i nostri movimenti è un’operazione pensata col nostro coach e siamo convinti porterà a Prato tutto quello che ha dato ovunque è andato”.

Le parole del coach Sibe Marco Pinelli: “Sono orgoglioso dell’arrivo di Francesco nel mondo Dragons. Ringrazio la società per aver permesso l’attuazione di questa operazione. Come le nostre operazioni è pensata per il presente, il futuro e per dare un esempio al nostro settore giovanile.

Conosco Francesco da anni, professionista esemplare e lo seguo da quando era piccolo, ho sempre seguito la sua carriera con interesse e attenzione, ammirando le sue caratteristiche di “collettore emotivo”, di combattente e l’amore incondizionato per la pallacanestro che dimostra ogni minuto che sta in palestra. In questa stagione abbiamo perso in poco tempo un giocatore di grande equilibrio come Smecca e un giocatore di energia come Pacini.

Forti porterà alla squadra entrambe le caratteristiche condite alla capacità di leggere la gara e completare i compagni mettendosi sempre al servizio, e facendo tutte quelle piccole grandi cose che servono per arrivare alla vittoria, caratteristiche non sono visibili negli scout ma decisive in una squadra vincente. Come accaduto per gli altri nostri senior, aggiungiamo al nostro roster un esempio positivo che possa essere esempio ed ispirazione per i nostri giovani aggregati e tutti gli atleti del settore giovanile”.

Infine le prime parole da pratese di Francesco Forti: “Arrivo a Prato in punta di piedi, con umiltà e allo stesso tempo con grande entusiasmo e voglia di aiutare tutti. Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura e al servizio dei miei nuovi compagni, molti dei quali conoscevo già e questo può essere un vantaggio entrando in corsa.

Le sensazioni sono molto belle, importanti e vere. Ho trovato da subito un ambiente accogliente, organizzato che mi ha messo a proprio agio, una famiglia. I compagni mi hanno fatto sentire da subito uno di loro. Staff e società sono per organizzazione e competenze da categoria superiore, e anche questo aspetto mi ha portato a sposare il programma sportivo Dragons; una sfida nuova che mi motiva tanto, perché ho il desiderio di portare nel mio piccolo il miglior contributo nel far crescere ancora la squadra perla arrivare ad esprimere tutto il suo potenziale, per continuare quanto di buono sta facendo e raggiungere gli obiettivi di inizio stagione”.

[lorenzo somigli]