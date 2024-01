COLTO A RUBARE SU UNA AUTO: ARRESTATO DALLA VOLANTE

Durante i controlli nella notte arrestato un 35enne di nazionalità cinese

PRATO. Nella scorsa notte, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Prato ha arrestato un uomo colto nell’atto di rubare su di un auto in sosta. Nel dettaglio, verso le ore 2.00, una Volante, in attività di controllo del territorio, in particolare finalizzata alla prevenzione e contrasto di episodi connessi alla criminalità diffusa, transitando in via Gradisca, centro cittadino, scorgeva un uomo, poi risultato di nazionalità cinese, mentre era intento a rubare all’interno di un auto Audi Q3, dopo averne infranto il deflettore posteriore.

Tempestivamente bloccato, l’uomo veniva perquisito con esito positivo in quanto venivano rinvenuti nella sua disponibilità strumenti da effrazione, due coltelli ed un telefono cellulare. Da controlli esperiti sul telefono rinvenuto, gli agenti accertavano che lo stesso era stato asportato qualche giorno fa da una autovettura parcheggiata in via Roncioni, e quindi restituito al proprietario, che ne aveva denunciato il furto.

L’uomo, autore del tentativo, 35 anni, regolare sul territorio nazionale, privo di precedenti, veniva pertanto tratto in arresto per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione nonché trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito di direttissima che si terrà nella giornata odierna.

[questura di prato]