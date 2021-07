“COME PINGUINI A HONULULU”, ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO RAGAZZI A VILLA GIAMARI

Sabato 31 luglio ore 21,15 nel parco di Villa Giamari di Montemurlo si conclude la rassegna per famiglie Ci vediamo in Villa!

MONTEMURLO. Giunge al termine la rassegna estiva di teatro —ragazzi “Ci vediamo in Villa!” promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’ultimo appuntamento è per sabato 31 luglio ore 21,15 con lo spettacolo Come pinguini a Honolulu (elfi d’estate), una produzione a cura de I Formaggini Guasti. Matilde Toni, Emanuele Mineccia e Mirko Gianformaggio portano in scena uno spettacolo divertente e coinvolgente adatto a tutta la famiglia.

Vi siete mai chiesti cosa facciano gli elfi di Santa Claus nella parte dell’anno in cui il Natale è già passato oppure è ancora lontano? Pensate che sarebbe bello scoprirlo? Bene… Come pinguini a Honolulu racconta proprio una giornata di quelle che nessuno ha mai neppure potuto immaginare.

Per info e prenotazioni si possono contattare I formaggini guasti cell. 3282718519 mail: salabantiragazzi@gmail.com. La prenotazione è obbligatoria. Il biglietto costa 5 euro.

[comune di montemurlo]