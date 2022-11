come stiamo? REAZIONI AVVERSE E OBBLIGO VACCINALE

Su iniziativa del gruppo cittadini Pistoia Consapevole sabato prossimo si terrà un corteo e una assemblea pubblica alla presenza dei dottori Dario Miedico e Massimiliano Marchi

PISTOIA. Sabato 26 Novembre 2022 a Pistoia dalle ore 15.00 alle 18.00 si terrà un evento promosso dal gruppo di cittadini Pistoia Consapevole sul tema Reazioni avverse e obbligo vaccinale.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e la sanità pubblica affinché facciano chiarezza sugli effetti avversi che le persone stanno riscontrando a seguito della somministrazione del presidio sanitario anticovid.

Cittadini ignorati dal sistema sanitario nazionale che hanno la necessità di essere tutelati nella loro salute.

Ospiti dell’evento saranno il Dott. Dario Miedico, anatomopatologo ed esperto in danni da vaccino; il Dott. Massimiliano Marchi, psicoterapeuta e portavoce del progetto Voci Avverse, che ha raccolto in tutta Italia numerose testimonianze di persone danneggiate da vaccino.

E soprattutto saranno presenti testimoni diretti di questi eventi che racconteranno la loro esperienza e che chiedono di essere presi in carico dal sistema sanitario nazionale.

L’evento consisterà in un breve corteo con partenza alle ore 15.00 da Piazza San Francesco e arrivo in Piazza Gavinana, dove si terrà l’assemblea pubblica fino alle ore 18.00.

L’evento è stato regolarmente comunicato agli uffici preposti.

Invitiamo a partecipare numerosi.

Pistoia Consapevole