COMMEMORAZIONE DEFUNTI, PREDISPOSTE MISURE PER AMPLIARE E MIGLIORARE L ’ACCOGLIENZA DEI VISITATORI

Attivati presidi mobili e ampliato l’orario di apertura al pubblico del cimitero Principale e della Vergine. Le modifiche alla viabilità

PISTOIA. In occasione della commemorazione dei defunti, il Comune di Pistoia e il gestore dei servizi cimiteriali e di cremazione, Cooperativa Sociale Barbara B, hanno predisposto misure per ampliare e migliorare l’accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri.

Ampliamento orario. Fino a domenica 6 novembre il cimitero Principale e quello della Vergine restano aperti con orario continuato dalle 8 alle 17, ad eccezione del primo novembre, quando la chiusura verrà posticipata alle 17.30.

Presìdi. Martedì primo novembre i cimiteri comunali saranno presidiati, in modo particolare quello in via dei Campisanti e della Vergine, con personale del Comune e del gestore dei servizi cimiteriali e di cremazione. Tale servizio sarà itinerante, al fine di assistere i cittadini per eventuali richieste e fornire un servizio più puntuale.

Sportello cimiteri. Nella giornata di martedì primo novembre, l’orario di apertura al pubblico dello sportello cimiteri sarà il seguente: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. La sede si trova in via dei Macelli 9/A; telefono fisso 0573-371597, 371598, 371599 e cellulare 342-8683676, e-mail cimiteri.pistoia@coopbarbarab.it.

Per assicurare un maggior decoro, fino a sabato 5 novembre all’interno dei cimiteri non sarà possibile eseguire alcun tipo di intervento di manutenzione o introdurre materiale a tale scopo. I lavori in corso saranno sospesi e i luoghi riordinati.

Modifiche alla viabilità.

Ecco i provvedimenti alla viabilità in vigore dalle ore 8 di lunedì 31 ottobre fino alle ore 19 di mercoledì 2 novembre.

In via dei Campisanti sarà in vigore il senso unico di circolazione nella sola direzione sud-nord da via S. Agostino a via Nerucci, con istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati, eccetto operazioni di carico e scarico.

In via Landucci (intersezione con via S. Agostino) sarà istituito il divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti da via S. Agostino.

In via A. Volta (intersezione con via Fermi) divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti da via Fermi.

In via S. Agostino (intersezione con via Volta) divieto di circolazione in entrata per i veicoli provenienti da via Bastione Mediceo con conseguente direzione obbligatoria a destra in via Volta stessa; mentre nel tratto via Bastione Mediceo-via Landucci sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

In via Bastione Mediceo (tratto via Fermi-via S. Agostino) divieto di sosta con rimozione forzata esclusivamente nei tratti indicati da apposita segnaletica.

In caso di necessità e in particolare nei momenti di saturazione delle aree di parcheggio presso i cimiteri o nei momenti in cui non vi saranno spazi di sosta disponibili, gli agenti in servizio di polizia stradale operativi nella zona potranno modificare o integrare temporaneamente i provvedimenti, in base alle necessità del momento.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]