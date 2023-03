COMMENDATORE E UFFICIALE, LA FAMIGLIA INNOCENTI FA “INCETTA” DI ONORIFICIENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

La medaglia d’argento alle Olimpiadi 2016, Marco Innocenti e lo zio Luciano Innocenti hanno ricevuto le importanti onorificenze attribuite dal presidente della Repubblica. Oggi l’incontro con il sindaco Calamai in municipio

MONTEMURLO. Sono montemurlesi due dei tre pratesi che hanno ricevuto dal prefetto di Prato, Adriana Cogode, le onorificenze al merito della Repubblica. Si tratta del campione di tiro a volo, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Marco Innocenti, nominato “ufficiale” e dello zio, Luciano Innocenti, al quale è stata conferita dal presidente Sergio Mattarella l’insigne onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana; entrambi i riconoscimenti sono stati assegnati per meriti sportivi.

Oggi il sindaco Simone Calamai ha voluto ricevere Marco e Luciano Innocenti in Comune per sottolineare l’importanza del riconoscimento e ricordare l’impegno della famiglia Innocenti nella promozione dello sport: «Doppia onorificenza nella stessa famiglia, già questa è una grandissima soddisfazione. — dice il sindaco Calamai – È per noi un grande onore avere due cittadini insigniti con questi importanti riconoscimenti al merito della Repubblica.

Marco è un vero orgoglio, primo montemurlese a vincere una medaglia olimpica. Luciano è un’istituzione nel mondo dello sport e in particolare del tiro a volo, dove da decenni s’impegna per la promozione dello sport tra i giovani e nella scuola. Marco e Luciano rappresentano davvero un vanto per tutta la comunità montemurlese».

Marco Innocenti è stato nominato “ufficiale” per il risultato conseguito alle Olimpiadi di Rio 2016:« È il frutto della medaglia d’argento a Rio. —dice Marco Innocenti – Nella mia carriera ho vinto tante gare (europei, mondiali) ma la medaglia olimpica è la più importante e il presidente Mattarella ha onorato tutti i vincitori di medaglia olimpica di questo titolo».

Marco Innocenti si è ritirato dalle piste di tiro a volo a fine 2019 ed ora si occupa di ricerca, sviluppo e collaudo di fucili da tiro, un impegno che Marco porta avanti con il consueto impegno.

Luciano Innocenti è stato premiato per il suo impegno decennale nella promozione della pratica sportiva tra i giovani e in particolare del “tiro al volo”, vera passione di famiglia. Luciano Innocenti è nato a Montemurlo nel 1951 e tanti sono i riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera.

«L’onorificenza di “commendatore” è una vera soddisfazione, un titolo che nella nostra famiglia hanno ricevuto anche mio padre e mio fratello. –conclude Luciano Innocenti — Ho lavorato per tanti anni a braccetto con il Coni per la promozione dello sport tra i giovani e non mi aspettavo di ricevere questa onorificenza».

Nel 1989 viene nominato dal Coni coordinatore nazionale dei centri di avviamento allo sport per la Fitav (la federazione del tiro a volo) e rimanendo in carica fino al 1996. Sotto la sua direzione, il settore ha conosciuto un notevole sviluppo e dinamicità, incrementando il numero di istruttori e tiratori.

Luciano nel 1997 ha anche portato il tiro a piattello nelle scuole pratesi. Nel 1990 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e nel 1999 il Comitato Olimpico Nazionale gli ha attribuito la stella d’argento al merito sportivo.

Per vent’anni è stato dirigente nel consiglio nazionale della Fitav. Nel 2018 il Coni gli ha conferito la stella d’oro al merito sportivo e lo scorso 2 giugno il presidente della Repubblica gli ha attribuito l’onorificenza di “Commendatore” per meriti sportivi.

