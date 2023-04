COMPLEANNO PER IL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

A nove anni dalla riapertura mercoledì 12 aprile ingresso gratuito dalle 10,30 alle 18,30

PRATO. In occasione del suo nono compleanno, dalla riapertura del 2014, il Museo di Palazzo Pretorio mercoledì 12 aprile dalle 10,30 alle 18,30 festeggia aprendo sue le porte a tutti i visitatori con accesso gratuito.

Un’occasione unica per ammirare le opere della collezione permanente: gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora; un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Klein e Pistoletto, recentemente acquisite grazie alla donazione di Carlo Palli.

Per l’occasione, sarà possibile visitare anche la mostra temporanea “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali”. Accesso gratuito per tutti i visitatori, senza limitazioni.

[comune di prato]