COMUNALI: LA PORTA (FDI), CON CENNI VERSO UNA PRATO RINNOVATA

Il centrodestra unito ha presentato la candidatura a sindaco dell’ex assessore Gianni Cenni

PRATO. “Gianni Cenni sente Prato e ne conosce le reali esigenze. La nostra città, che potremmo definire sinonimo della parola stessa lavoro, ha finalmente la possibilità di scegliere un pratese che saprà intercettare quello i cittadini chiedono ormai da anni: serietà, efficienza, concretezza.

Come centrodestra unito, siamo convintamente a sostegno di Gianni, certi che i cittadini, seguendo giorno per giorno, a partire da oggi, le nostre serietà e determinazione, comprenderanno il nostro impegno per governare Prato come merita”.

Lo scrive, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

