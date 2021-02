comune. CINZIA CERDINI ENTRA NELLA SECONDA COMMISSIONE

“I cambiamenti servono a capire, a riflettere e a prendere esempio. Qualcuno mi ha fatto capire come è bene comportarsi, qualcun altro mi ha ancor più palesato come non bisogna comportarsi”

PISTOIA. Ringrazio il mio Gruppo Consiliare che non ha ostacolato in nessun modo il mio desiderio di far parte della seconda commissione, desiderio che avevo fin dal 2017.

Ringrazio il presidente Alvaro Alberti per il messaggio in cui mi ha dato il benvenuto nella seconda commissione e grazie per la fiducia ai commissari che mi hanno scelta come vicepresidente.

Cercherò di dare il mio contributo in maniera costruttiva e proficua.

Voglio ringraziare Gabriele Sgueglia, presidente della commissione 4 che lascio e che ho sempre seguito con tanto interesse e dove ho avuto modo di apprezzare le qualità dei vari commissari a cui va la mia gratitudine per il percorso fatto insieme.

I cambiamenti servono a capire, a riflettere e a prendere esempio. Qualcuno mi ha fatto capire come è bene comportarsi, qualcun altro mi ha ancor più palesato come non bisogna comportarsi.

Cinzia Cerdini

Consigliere comunale Lega Salvini Premier