comune. RIAPRE LA SEDE ANAGRAFICA OVEST A BORGONUOVO

PRATO. Da martedì 24 ottobre riapre la sede anagrafica Ovest, in via Lorenzo da Prato a Borgonuovo. Lo sportello sarà aperto nei giorni di martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, solo su appuntamento.

​​​È possibile rivolgersi allo sportello per il Rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica solo su appuntamento; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la vendita di un autoveicolo o l’autenticazione di copia di un documento solo su appuntamento.

[comune di prato]