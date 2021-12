comuni montani appennino pistoiese. BORSE LAVORO IN AZIONE

Un progetto che mira a favorire l’occupazione ed il reinserimento lavorativo dei cittadini in difficoltà economica

SAN MARCELLO PITEGLIO. Al via il progetto “Borse Lavoro In Azione” che si pone l’obiettivo di coinvolgere persone svantaggiate, in condizione di non occupazione e/o disoccupazione, dando l’opportunità, a chi si trova in difficoltà economica, di sperimentare le proprie capacità spendibili nel mondo del lavoro, favorendo la formazione e l’autonomia professionale e garantendo un compenso, seppur minimo, a chi è senza reddito.

Il progetto è realizzato dal servizio sociale dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

I soggetti beneficiari saranno assegnati dal Servizio Sociale dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese alle aree/servizi del Comune di San Marcello Piteglio e del Comune di Sambuca P.se (o eventualmente dell’Unione) sulla base delle necessità manifestate.

Ai borsisti, che svolgeranno la propria attività nel territorio dell’Unione dei Comuni montani appennino pistoiese, verrà erogato un contributo mensile omnicomprensivo posticipato, di 400 euro a fronte di un impegno richiesto per n. 25 ore settimanali.

REQUISITI

I destinatari del progetto dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

residenza anagrafica nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione (Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese);

idoneità fisica al lavoro attestabile mediante autocertificazione e con eventuale certificazione medica di limitazione delle mansioni se presente;

• età compresa tra i 18 ed i 60 anni (Non compiuti)

non far parte del Consiglio o della Giunta dell’Unione né del Consiglio o della Giunta di uno dei comuni ad essa aderenti;

godimento diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

condizione di non occupazione e/o disoccupazione, attestabile da regolare iscrizione presso il Centro per l’impiego;

Possesso della patente di guida di tipo B (Requisito fondamentale solo nell’assegnazione di alcune specifiche mansioni previste in alcune borse lavoro).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata o pervenire entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 10/01/2022 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese c/o Comune di San Marcello Piteglio negli orari di apertura al pubblico;

PEC unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

spedita con raccomandata postale A.R. a rischio esclusivo del partecipante, indirizzata a: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro Leopoldo n. 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT).

Sarà possibile attivare un’unica borsa lavoro per nucleo familiare (considerato come risultante dalla scheda anagrafica alla data di pubblicazione del presente bando); nel caso di più domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, si darà prevalenza al soggetto anagraficamente più giovane. L’esame delle domande, ai fini dell’ammissione, sarà effettuato dall’ufficio Servizi Sociali dell’Unione.

Tutta la modulistica è presente sul sito internet dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: www.ucap.it o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni c/o Comune di San Marcello Piteglio.

[comune di san marcello piteglio]