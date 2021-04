CON “CI GARBA FARE SPORT A CIELO APERTO” RIPARTONO I CORSI DEL CGFS E APRONO LE PORTE ANCHE AI NON ISCRITTI

Già 750 le adesioni

PRATO. Con il ritorno alla zona arancione ripartono i corsi del Cgfs. E assumono una nuova veste, allargandosi anche ai non iscritti. La ripartenza del Centro Giovanile di Formazione Sportiva si chiama “Ci garba fare sport a cielo aperto”.

I corsi, dalla pallavolo al basket, passando per ginnastica, hip-hop e judo, si svolgono, a partire da lunedì 19 aprile scroso, in 9 diverse aree verdi attrezzate della città e della provincia, invece che nelle palestre, nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti-contagio stabiliti dal Governo in materia di attività motoria e attività sportiva.

Un programma articolato, che prevede la ripartenza della stragrande maggioranza delle attività di base e dei corsi promozionali interrotti lo scorso ottobre per tutti i ragazzi fra i 4 e i 18 anni, con la possibilità, anche per i tesserati del nuoto, di scegliere un modo diverso per continuare a fare sport con i compagni e gli istruttori di sempre, in attesa della riapertura delle piscine. Già più di 750 gli iscritti.

“Con questa iniziativa vogliamo dare l’opportunità a tutti i nostri soci di poter riscattare il periodo in cui non hanno potuto usufruire dei nostri corsi a causa della pandemia e al tempo stesso aprire le porte agli altri ragazzi della città per dare loro la possibilità di tornare a socializzare e a fare sport in sicurezza – spiega Daniela Pecchioli, responsabile del settore Multisport del Cgfs —. Ci siamo basati sul modello delle attività mattutine di ‘Smuoviamoci’, che ha riscosso molto successo, migliorandolo e adeguandolo alle rinnovate esigenze delle famiglie pratesi.

Sappiamo che l’attività sportiva incide in modo significativo sullo stato di salute e benessere di tutta la popolazione, in particolare dei giovani: aumenta la fiducia, la consapevolezza e l’autostima. Tutti elementi che in un momento così difficile diventano di vitale importanza”.

I corsi sono stati tutti organizzati in orario pomeridiano, dalle 17 alle 19 per i bambini delle elementari e dalle 18.30 alle 20.30 per i ragazzi delle medie e delle superiori. Ogni attività avrà una sua fascia oraria e una sua calendarizzazione precisa, su base settimanale.

A Prato i circoli privati e i playground esterni dove si svolgeranno le attività sono il campo sportivo del Prato Nord, il circolo di Figline, il campo sportivo “Denti” utilizzato abitualmente dal Gispi, il circolo Csi di Narnali e gli spazi esterni delle piscine di Mezzana, San Paolo e via Roma.

A Montemurlo le attività si concentreranno nei giardini di via Deledda, mentre a Vernio i corsi si svolgeranno negli spazi del circolo tennis locale.

“Siamo sempre più convinti che lo sport è una chiave fondamentale di promozione della salute. Può essere molto utile in questo momento d’incertezza, stress e isolamento, per superare le conseguenze sul piano fisico e psicologico di questa pandemia – aggiunge Mirko Bassi, responsabile del settore nuoto del Cgfs —. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per quanto riguarda il mio settore, anche se si tratta di cambiare modalità di allenamento, è un’ottima opportunità, visto che le piscine per un altro mese saranno chiuse”.

Per iscriversi alle attività inviare una e-mail a multisport@cgfs.it o disciplineacquatiche@cgfs.it.

Per il programma dettagliato e ulteriori informazioni consultare il sito www.cgfs.it.

