CON “INCONTRAREE” POMERIGGI DI SVAGO E DIVERTIMENTO PER BAMBINI

PISTOIA. Riprende il progetto Incontraree, organizzato dall assessorato all’educazione e istruzione del Comune di Pistoia per offrire ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni pomeriggi di svago e divertimento all’interno delle aree Gialla, Verde e Blu.

Le attività, dedicate ai piccoli che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie del territorio pistoiese, si protrarranno da lunedì 3 febbraio fino al 28 aprile.

«La rassegna dei Pomeriggi con.. è in linea con l’ampliamento delle proposte educative promosse e portate avanti in questi ultimi anni dal servizio – sottolinea l’assessore Alessandra Frosini –. Si tratta di attività che, fin dal momento dell’attivazione, si sono rivelate molto apprezzate e stimolanti per i bambini, che hanno così potuto trovare nuovi tempi e spazi per dare libero sfogo alla propria voglia di giocare, di divertirsi sperimentando momenti creativi per costruire, manipolare e fantasticare insieme.»

Le attività pomeridiane avranno inizio alle 16.30 e termineranno alle 18.

Tre i temi conduttori degli incontri in programma: Dire, fare e costruire, un viaggio nella natura per l’Area Verde; Il labirinto dei passi trovati per l’area Gialla; Giocare con l’arte per l’Area Blu.

Ai partecipanti sarà offerto un piccolo spuntino a base di frutta.

Il calendario dettagliato di Incontraree 2020 è disponibile sul sito http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/nidi-servizi-integrativi-scuole-dellinfanzia-e-aree-bambini/incontraree e negli uffici del servizio Educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29, nonché nelle sedi delle tre Aree.

Sarà possibile avere un assaggio gratuito delle attività proposte durante gli open day del progetto che si svolgeranno lunedì 20 gennaio nell’Areabambini Verde e lunedì 27 gennaio nell’Areabambini Gialla. Per partecipare è gradita la prenotazione.

Per iscriversi alle attività è necessario pagare una quota di 40 euro tramite bollettino postale, sul conto corrente 1035066016, intestato alla Tesoreria del Comune di Pistoia, inserendo nella causale “Pomeriggi con… 2020” e consegnare l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota al servizio Educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29.

La quota di iscrizione garantisce otto ingressi rinnovabili e fruibili nelle tre sedi in base al calendario proposto.

Sarà possibile prenotarsi per le attività contattando telefonicamente o per posta elettronica i recapiti delle tre Aree: Areabambini Verde in via di Paternò n.2/a, indirizzo e-mail areaverde@comune.pistoia.it, telefono 0573 452341 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12; Areabambini Gialla in via degli Armeni n.5/a, telefono 0573 32640 indirizzo e-mail areagialla@comune.pistoia.it nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12; Areabambini Blu in via Santa Maria Maggiore, telefono 0573 570744 indirizzo e-mail areablu@comune.pistoia.it nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12.

Per informazioni relative all’iscrizione è possibile chiamare il numero 0573 371786 o inviare una email all’indirizzo: c.vezzosi@comune.pistoia.it

