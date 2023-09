CON L’ «ASSEDIO ALLA ROCCA» IL BORGO DI SERRAVALLE SI IMMERGE NEL MEDIOEVO

Domani 9 e domenica 10 settembre torna la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco

SERRAVALLE. Sabato 9 e domenica 10 settembre il borgo di Serravalle si immergerà totalmente nel medioevo. Torna infatti la rievocazione storica dell’Assedio alla Rocca, organizzata dalla pro loco di Serravalle Pistoiese con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale.

La manifestazione viene organizzata per rievocare l’assedio di Serravalle del 1302 da parte delle milizie lucchesi capitanate dal marchese Morello Malaspina contro le milizie dei guelfi neri fiorentini. Giunto all’XI edizione, l’Assedio alla Rocca torna quindi a proporre una serie di spettacoli tipici del periodo medioevale, che daranno ai visitatori l’esatta immagine di quella che era la società del tempo.

Soddisfatto per l’evento che caratterizzerà questo fine settimana è l’assessore al Turismo e alle Rievocazioni storiche Maurizio Bruschi: “Sono felice di annunciare per sabato 9 e domenica 10 settembre il ritorno dell’Assedio alla Rocca. Sono davvero contento di gestire, con l’appoggio di tutta l’amministrazione comunale, la delega del Turismo e delle Rievocazioni storiche. Sono altresì fiero di avere associazioni in tutto il territorio comunale che con le loro iniziative consentono di presentare ai turisti grandi eventi di sicuro interesse.

Ogni giorno riceviamo complimenti per il lavoro che facciamo, ma questo ci deve servire solo per stimolo a migliorarci ancora. In questo 2023 abbiamo presentato la cena medioevale di Castellina, la Festa Bella di Casalguidi, il Palio dei Mercenari e il Palio di San Lodovico a Serravalle e adesso appunto la rievocazione dell’Assedio alla Rocca.

Credo davvero che il nostro comune possa mostrarsi al mondo fiero con tante iniziative che ci sono durante tutto l’anno. Non a caso siamo da anni nella rete dei comuni medioevali Medieval Italy. Ci attendiamo davvero tanti visitatori.

Il nostro ufficio turistico organizzerà una visita turistica medioevale, con prenotazione all’Ufficio turistico (0573 917308). Inoltre, tengo a dire che non finisce qua. Il 14 e 15 ottobre ci saranno le giornate del Fai che permetteranno a tantissimi visitatori di conoscere gli angoli più suggestivi del nostro borgo”.

Il programma della manifestazione si snoderà quindi nelle giornate di sabato e domenica prossima. L’apertura dell’evento sarà sabato alle 15:00 mentre alle 15:00 ci sarà la presentazione del libro Il mistero della torre del dottor Domenico Maselli.

Alle 16:30 ci sarà la ricostruzione dell’estrazione di una freccia, seguito alle 17:00 da uno spettacolo di falconeria. Alle 18:00 1° atto della battaglia, seguito alle 19:00 dalla conferenza del critico musicale Lorenzo Becciani dal titolo La tradizione medioevale nella musica moderna.

Notte infuocata poi con lo spettacolo di giocoleria col fuoco che si terrà alle 21:30, seguito alle 22:30 dal 2° atto della battaglia, abbinato allo spettacolo di fuoco con gli archi, ballista e trabucco.

Domenica la manifestazione si aprirà alle 12:00 per poi proporre alle 15:00 la conferenza del dottor Antonio Lo Conte dal tema Le grandi donne nella storia: Matilde di Canossa, la gran contessa. A seguire si terrà anche l’iniziativa di Unicef Tutti in cerchio al ritmo di danza mentre alle 16:30 rievocazione di un processo storico e alle 17:30 torneo cortese.

Alle 18:00 spettacolo di falconeria mentre alle 18:30 3º atto della battaglia: la resa. Alle 19:15 conferenza del dottor Pietro Pinna Pintor, dell’associazione Virtù nascente, sul tema L’imperatore anticristo? Conferenza su Federico II. Come momento conclusivo e di saluto, si terrà infine alle 20:45 uno spettacolo di giocoleria col fuoco.

Durante tutta la durata della manifestazione, saranno presenti nel borgo antico di Serravalle stand enogastronomici, giochi medioevali con intrattenimento itinerante, didattica medioevale, visite ad accampamenti militari dell’epoca e visione degli antichi mestieri, visite guidate in paese, oltre che spettacoli di falconeria e di tiro con l’arco, questi ultimi nell’apposito campo di tiro.

Sarà poi possibile usufruire di un servizio di navetta gratuita che farà la spola dalla stazione di Masotti fino al paese. Il sabato il servizio si protrarrà dalle 16:00 alle 24:00 mentre la domenica le corse si effettueranno dalle 14:00 alle 22:00

[fioretti —comune di serravalle pistoiese]