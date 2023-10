CON “MALI BLUES” APRE “LA VIA DEL FUNARO”

Domani venerdì 13 ottobre. Lo spettacolo sarà replicato sabato 21 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Mascagni di Popiglio nell’ambito della stagione Autunno al Mascagni

PISTOIA. Venerdì 13 ottobre, alle ore 20.45 apre La Via del Funaro, la Stagione di Teatri di Pistoia a cura di Lisa Cantini dedicata alla contemporaneità e alla varietà di linguaggi Mali Blues, un concerto prodotto da Toscana Produzione Musica e ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale.

Forti dell’esperienza del Dinamitri Jazz Folklore che ha fatto delle radici africane del blues la propria cifra stilistica, tre dei suoi elementi storici come Dimitri Grechi Espinoza (sax), Gabrio Baldacci (chitarre elettriche) e Andrea Melani (batteria) aprono a territori desertici e ritmi circolari in questa nuova proposta Mali Blues.

In particolare, l’esperienza di Espinoza con musicisti tuareg e berberi tra i quali Tartit e Bombino, e maliani come Samba Touré e Afel Bocoum grazie alle collaborazioni con il Festival au Désert di Timbuktù e di Firenze, rende questo progetto prima di tutto una piattaforma aperta che accoglie interventi e innesti di culture altre sia a livello compositivo che nelle occasioni live.

Paolo Zampini – presidente di Toscana Produzione Musica – sottolinea come, concerti come questo, siano particolarmente importanti per una connessione produttiva tra il centro TPM, nato solo un anno fa, e già forte di una vitalità che lo ha portato a questa bella collaborazione con i Teatri di Pistoia, in un contesto come quello del Funaro, che tanto teatro, musiche e cultura ha respirato nella sua storia.

Maurizio Busìa e Francesco Mariotti – direzione artistica del centro Toscana Produzione Musica – spiegano come sia stato un processo naturale immaginare musicisti come Espinoza, Baldacci e Melani, alle prese con una materia come il blues e con le sue radici africane, in particolare del Mali, dove hanno potuto scoprire nel 2011 la magia del Festival au Désert a Timbuktu e portarne nella musica e nei ritmi delle loro composizioni l’esperienza dell’incontro con vite, storie e musicisti straordinari.

Gianfranco Gagliardi, direttore generale di ATP Teatri di Pistoia dichiara: “Siamo molto felici di questa coproduzione con Toscana Produzione Musica per un progetto musicale di valore, che apre confini culturali e umani. La nostra collaborazione si rinnoverà anche con il nuovo live Animal Farm, di e con Emanuele Parrini Quartet in debutto il 27 ottobre al Funaro, sperando sia la seconda di molte tappe a venire.”

Mali Blues replicherà sabato 21 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Mascagni di Popiglio nell’ambito della stagione Autunno al Mascagni.

