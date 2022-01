CON PRATOCULTURA E ARTEMÌA ALLA SCOPERTA DI PISTOIA E DELLE SUE CHIESE ROMANICHE

Un nuovo percorso di visite guidate per conoscere meglio una città piena di sorprese

PRATO — PISTOIA. Con questo terzo percorso si parte – con PratoCultura e ArteMìa – alla scoperta di una città ricca di Storia e di Arte: Pistoia. Si parte con il visitare le principali mostre in corso in città – che tanto svelano del passato medievale – e si finisce, per quest’anno, con lo scoprire le più famose e belle chiese romaniche del centro storico.

Si comincia sabato 29 gennaio – ore 15.00 – con la visita guidata alla mostra “Pistoia piccola Compostela – L’Altare argenteo di San Iacopo” e all’Altare argenteo in Duomo. La mostra, allestita nel suggestivo scenario della chiesa di San Leone (solitamente chiusa al pubblico), è contraddistinta dalla riproduzione a dimensione reale dell’Altare e da una completa documentazione fotografica che permetterà di non perdere alcun dettaglio di questo capolavoro dell’oreficeria medievale e rinascimentale; seguirà la visita guidata all’Altare originale in Duomo, nella cappella del Crocifisso.

Sabato 12 Febbraio – ore 10.00 – sarà la volta della Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, tra le più antiche in stile romanico pistoiese, è sicuramente uno degli edifici storici più affascinanti della città: l’appellativo Fuorcivitas ricorda che la chiesa, all’epoca della sua fondazione longobarda, si trovava al di fuori della prima cerchia di mura cittadine e conserva un capolavoro della storia dell’Arte, la Visitazione di Luca della Robbia.

Sabato 26 Febbraio – ore 10.00 – presso il palazzo dei Vescovi, da poco riaperto al pubblico, si potrà visitare la mostra: “Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico” la quale illustra, per la prima volta, lo straordinario panorama delle arti a Pistoia dal XII agli inizi del XV secolo, rivelando il ruolo di primo piano assunto nel Medioevo dalla città nel campo delle arti figurative. La visita verrà ripetuta anche in orario serale giovedì 28 aprile alle ore 20.30.

Si prosegue sabato 12 Marzo – ore 10.00 – con una delle opere d’arte più note ed ammirate della città di Pistoia: il fregio robbiano in terracotta invetriata dell’Ospedale del Ceppo. È compresa anche la visita al Museo dello Spedale del Ceppo che ha sede nella parte storico-monumentale dell’ex complesso ospedaliero e il settecentesco “Teatrino Anatomico”, testimonianza della Scuola medico-chirurgica attiva a partire dal XVII secolo in città.

Il percorso su Pistoia si conclude con altre due antiche chiese d’origine longobarda: Sabato 26 Marzo – ore 10.00 – sarà la volta della Chiesa di San Bartolomeo in Pantano e domenica 10 Aprile – ore 10.00 – della pieve di Sant’Andrea che conserva il famoso pulpito di Giovanni Pisano scolpito nel XIII secolo.

Per partecipare alle visite guidate è richiesto, fino a nuove disposizioni ministeriali, il green pass rafforzato e di indossare la mascherina FFP2.

Posti limitati con prenotazione sempre obbligatoria che si può fare tramite ArteMìa a questi recapiti: info@artemiaprato.it – 340 51 01 749 (numero attivo dal martedì al venerdì: 9.00-15.00; il giovedì 9.00-18.00 ed il sabato 10.00-13.00). Per maggiori informazioni sulle visite è possibile consultare il sito www.artemiaprato.it oppure la pagina Facebook Artemia Prato.

[artemia prato]