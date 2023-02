CON TUTTO LO SPORT CHE C’È

La nota di Davide Mazzoni, segretario del Partito Liberale Italiano di Prato sui danni alla copertura della piscina comunale di via Roma

PRATO. Quello che è accaduto ieri alla copertura della piscina di Via Roma è semplicemente inaccettabile.

Per la terza volta in 8 anni la piscina, le società sportive, le squadre, i ragazzi che si allenano, subiscono un danno enorme a causa dell’incapacità gestionale di chi è deputato alla manutenzione.

Sarà un caso che ancora una volta accade di domenica?

Sarà un caso che le coperture simili di strutture private non subiscono danni? Lo sa il sindaco che basta sgonfiare un pò il pallone in caso di vento forte?

Riteniamo il sindaco, il vicesindaco e tutta la giunta colpevoli di parlare di sport solo per raccogliere voti in campagna elettorale, senza muovere poi un dito nel concreto per migliorare la situazione degli impianti pratesi, vecchi e fatiscenti (da quanti anni è aperto il cantiere della piscina in Via Roma?)

Chiedere serietà è il minimo sindacale, ma da questa giunta non ci si può aspettare nulla di più di questo: un disastro.

Davide Mazzoni

Segretario provinciale PLI Prato

prato@partitoliberale.it