CONCERTI D’AUTORE, DAL POP AL JAZZ IN PIAZZA AMENDOLA A OSTE

L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre ore 21 con i Sine qua non e i MilesTies

MONTEMURLO. A Oste in piazza Amendola, complici le temperature miti di questo autunno, venerdì 28 ottobre ore 21 il Comune di Montemurlo propone Concerti d’autore, dal pop al Jazz. Ad esibirsi ci saranno due gruppi musicali emergenti, i Sine qua non e i MilesTies, nati all’interno della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo.

«Una serata di musica per far vivere la frazione di Oste e offrire una piacevole occasione di ritrovo soprattutto per i giovani», sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. Per informazioni si può chiamare il numero 3496636360.

Attenzione alle limitazioni alla viabilità: dalle ore 16 alle ore 24 di venerdi 28 ottobre in piazza Amendola, dall’intersezione con via Curiel all’intersezione con via Lanciotto, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il divieto di transito

[masi —comune di montemurlo]