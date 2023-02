CONCLUSA AL GIARDINO DEL TASSO LA RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI

Investiti complessivamente quasi centomila euro. Quanto prima sarà sistemata anche la pavimentazione antitrauma in gomma dell’area giochi che risulta danneggiata

PISTOIA. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali del giardino del Tasso, finalizzati a eliminare le barriere architettoniche. Con un ulteriore investimento di 36 mila euro, l’Amministrazione comunale prosegue, dunque, nella riqualificazione dell’area a verde che si trova nella zona residenziale compresa tra via Dalmazia e via di Valdibrana.

Con l’obiettivo di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio verde sicuro e accessibile, negli ultimi anni il Comune ha avviato un graduale processo di rivalutazione dell’area, che ha richiesto una spesa di oltre 60 mila euro: sono stati sostituiti cestini e panchine, ed è stata rifatta la pavimentazione antitrauma in gomma dell’area giochi al fine di renderla accessibile a tutti. Quest’ultima, che oggi è danneggiata, sarà sistemata quanto prima dalla ditta che a suo tempo si era occupata dell’installazione.

L’intervento appena completato ha permesso di riqualificare, mediante il loro completo rifacimento, i percorsi pedonali del parco, prima inaccessibili alle persone con disabilità motorie perché pavimentati in ghiaia. L’eliminazione delle barriere architettoniche faciliterà la fruizione degli spazi verdi e l’accesso all’area giochi a una utenza più ampia, favorendo le occasioni di condivisione e confronto, rendendo il parco ancora più vivibile in autonomia e sicurezza.

I materiali sono stati scelti per inserirsi armonicamente nel contesto esistente, durare nel tempo e resistere all’usura, ricercando una loro gradevolezza estetica e funzionalità.

Adesso la nuova pavimentazione risulta continua ed è ecologica e drenante. I tracciati dei percorsi non hanno subito modifiche rispetto al tratto originale e sono state rispettate le quote esistenti del terreno, tanto che i raccordi con le altre tipologie di pavimentazioni (area gioco e ingressi) avvengono alla stessa quota, così da mantenere la continuità dei percorsi e realizzare una rete continua.

«L’intervento è stato sviluppato nell’ottica di favorire l’inclusività di questo spazio — sottolinea Alessio Bartolomei, assessore al verde –. Adesso i percorsi sono privi di ostacoli o asperità che ne rendevano difficoltoso l’utilizzo alle persone con difficoltà motorie. Il progetto di riqualificazione del giardino di via Tasso non si è comunque ancora concluso. Abbiamo in programma ulteriori lavori, che lo renderanno ancora più accogliente, un luogo da vivere quotidianamente, dove passeggiare, giocare, incontrarsi».

[comune di pistoia]