CONCLUSA CON ESITO POSITIVO L’ESERCITAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELLA TOSCOCHIMICA

Le operazioni sono state coordinate dalla nuova sala operativa inaugurata stamani

PRATO. Nel pomeriggio di oggi si è svolta con esisto positivo l’esercitazione su scala reale del Piano di emergenza esterna della Toscochimica, industria a rischio di incidente rilevante. In tale occasione è stata sperimentata la funzionalità della sala operativa inaugurata stamani presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Prato. Il coordinamento delle Forze in campo è stato assicurato dal Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto, dott.ssa Adriana Cogode, al quale hanno preso parte il Direttore regionale della Protezione Civile, Dott. Giovanni Massini, il Presidente della Provincia, Simone Calamai, il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, il Questore, Dott. Pasquale de Lorenzo, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Francesco Schilardi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Enrico Blandini, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Stefania Fiore, il Comandante della Polizia Municipale di Prato, dott. Marco Maccioni, la responsabile dell’Arpat di Prato, Dott.ssa Sandra Botticelli, ed i rappresentanti della Croce Rossa Italiana, del 118, dell’Asl Toscana Centro.

La Direzione tecnica degli interventi è stata invece affidata al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per la peculiarità delle azioni da porre in essere che competono in via esclusiva ai reparti specializzati dei Vigili del Fuoco (nuclei, NBCR, acronimo di NUCLEARE – BIOLOGICO – CHIMICO – RADIOLOGICO), trattandosi di uno scenario che provoca situazioni di danno di natura ambientale e tossicologica.

L’esercitazione ha simulato la formazione di una nube di vapori tossici a seguito di fuoriuscita di acido fluoridrico da un fusto presente in azienda, evento che, così come previsto nel Piano di emergenza, ha comportato l’attivazione della fase di allerta da parte della Prefettura. Ricevuto il messaggio, tutti gli Enti coinvolti (Provincia di Prato, Comune di Prato, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Polizia Municipale di Prato, 118 di Prato-Firenze, ARPAT) hanno attivato le procedure di emergenza delineate all’interno della Pianificazione.

In particolare, il gestore della Toscochimica, che ha lanciato l’allarme dell’incidente, ha immediatamente adottato tutte le misure per fronteggiare e circoscrivere l’evento all’interno dello stabilimento ed ha contestualmente attivato il segnale acustico che è stato sentito sia all’interno che all’esterno dello stabilimento.

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto con i dispositivi necessari per la decontaminazione e la messa in sicurezza delle persone .

Le Forze di Polizia hanno proceduto alla cinturazione dell’area, posizionando il proprio personale nei 10 varchi di accesso all’azienda ed il personale del 118 e della Croce rossa hanno installato il Posto Medico Avanzato per il soccorso dei feriti all’interno dell’area di decontaminazione.

A tutela della salute pubblica sono state delimitate la zona rossa (area di impatto a circa 60 metri dall’azienda), zona arancione (area di danno a circa 350 m) e zona gialla (in cui è stato costituito il Posto medico Avanzato, a circa 440 m). La popolazione limitrofa all’area , nel corso delle attività di soccorso tecnico, è stata costantemente informata, via megafono, dalla protezione civile comunale sui comportamenti di autoprotezione da seguire a seguito dell’incidente .

L’esercitazione, inoltre, in raccordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e con la Direzione Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Toscana, è stata l’occasione per sperimentare il nuovo sistema di allarme pubblico, IT-alert, per la prima volta in Toscana nel caso del rischio industriale.

[prefettura di prato]