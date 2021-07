CONCLUSA SU TVL LA TRASMISSIONE “STORIE DI PAROLE”

Prosegue ancora “Ti racconto una canzone”

PISTOIA. Conclusa nei giorni scorsi la trasmissione sulla lingua italiana Storie di Parole. Iniziata nell’ottobre del 2020 ha fatto compagnia ai telespettatori toscani tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 all’interno dell’Almanacco TVL. La pillola di cultura si è protratta quindi dall’ottobre dell’anno scorso fino alla fine di giugno 2021.

Storie di parole era visibile sul canale 11 ed è stata una trasmissione di etimologia, curiosità, storia della lingua italiana ideata e condotta da Riccardo Fagioli.

In ogni puntata una parola era sottoposta ad analisi storica e linguistica andando a ricercarne le origini, i mutamenti di significato, pronuncia, uso, connotazione e denotazione non dimenticando mai i miti e le particolarità ad essa collegati.

Oggetto della pillola di Riccardo Fagioli sono state parole più o meno note, più o meno in uso o disuso. Tuttavia anche quando si è andati a toccare la fonetica di termini di largo uso comune si è sempre cercato in essi il collegamento all’arcaico, al mito, all’archetipo oppure allo stravagante nell’accezione o nella consuetudine.

Ogni sera poi vi era la lettura di un brano letterario o poetico il cui contesto ed autore era svelato nella puntata successiva.

Nelle ultime puntate, ad esempio, questa ricerca ha posto in essere un percorso che andasse a scandagliare e porre sotto la lente di ingrandimento le forme volgari nella loro fase di edulcorazione. Si sono scoperte le origini di “cribbio” ,“caspita”, “diamine”. Lo si è fatto per comprendere come in ogni epoca la lingua abbia permesso, usando determinati codici, di pronunciare anche parole fortemente offensive senza in realtà provocare scandalo. Storie di parole riprenderà regolarmente la sua trasmissione nell’ottobre prossimo.

Mentre questa pillola di etimologia si è conclusa, proseguirà ancora per alcune settimane Ti racconto una canzone. Così tutti i sabati, sempre alle ore 20.00, canale 11, tutti i curiosi della musica potranno essere introdotti a curiosità più o meno note relative a canzoni che hanno scritto pagine importanti della vita personale di intere generazioni. Sono state oggetto di Ti racconto una canzone, Yesterday, What a wonderful world, Euridice, Elenore, ‘O sole mio, Quando quando quando e molte altre ancora. Saranno poi oggetto di questa breve fotografia di particolarità musicali moltissime altre canzoni per tutto il mese di luglio.

Le trasmissioni Storie di parole, Tra le righe e Ti racconto una canzone, sono state il proficuo risultato di una collaborazione fruttuosa tra TVL e l’Associazione Culturidea. Due hanno visto la presenza di Riccardo Fagioli, mentre Tra le righe ha goduto dell’esperienza e del fascino nel presentare ogni settimana un libro delle docenti Valentina Baldi, Simona Priami, Valentina Fiorineschi e Silvia Cocchini.

Anche la trasmissione Tra le righe riprenderà il proprio corso nel prossimo ottobre.

[culturidea]