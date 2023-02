CONCLUSO IL CICLO DI INCONTRI “DIETRO LE QUINTE”

Realizzato in occasione della mostra Mauro Bolognini | Un nouveau regard visitabile fino a domenica 26 febbraio a Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo Buontalenti

PISTOIA.. Si è concluso con grande successo di pubblico Dietro le quinte, il ciclo di incontri realizzato da Pistoia Musei in occasione della mostra Mauro Bolognini | Un nouveau regard, alla scoperta del nuovo sguardo del regista pistoiese, fra i maggiori interpreti del cinema italiano del XX secolo.

Nell’ultimo dei tre appuntamenti in programma, l’attrice Ottavia Piccolo e la soprano Raina Kabaivanska hanno ricordato la loro collaborazione con Mauro Bolognini, intervistate da uno dei curatori della mostra, Luca Scarlini.

Raina Kabaivanska, fra le cantanti liriche più importanti del Novecento, è stata una delle interpreti di primo piano del teatro di Bolognini, nel ruolo di protagonista nell’Adriana Lecouvreur al debutto a Roma nel 1966 e ne La vedova allegra in scena al Teatro San Carlo nel 1985.

Dopo essere stata diretta da Bolognini in Madamigella di Maupin, una giovanissima Ottavia Piccolo si aggiudica nel 1970 il Premio per la miglior interpretazione femminile a Cannes per il ruolo di Ersilia Pallesi nel capolavoro Metello, oltre al Nastro d’Argento alla migliore attrice protagonista, un David Speciale alla cerimonia del 1970 e un Globo d’oro alla migliore attrice rivelazione.

La mostra Mauro Bolognini | Un nouveau regard è visitabile a Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo Buontalenti, fino a domenica 26 febbraio.

Info: pistoiamusei.it – info@pistoiamusei.it – 0573 974267

Biglietti: intero € 10, ridotto € 7

Orari: dal mercoledì alla domenica, ore 10-19. Chiuso lunedì e martedì

