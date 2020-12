CONCORSI PUBBLICI, PROVE ORALI ONLINE. L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE GIANI

Le nuove disposizioni per i partecipanti e le commissioni di concorso

FIRENZE. Le amministrazioni pubbliche della Toscana possono completare le prove concorsuali, che si svolgono nella nostra regione, ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi.

È quanto dispone l’Ordinanza 119, firmata ieri, 9 dicembre, dal presidente Eugenio Giani.

“Anche se a causa del Covid viviamo un momento complesso, la macchina amministrativa pubblica non può fermarsi. I servizi devono essere garantiti e sempre con la massima efficienza possibile — commenta Giani — questo significa coprire gli organici vacanti e ai candidati iscritti ai concorsi offrire delle opportunità di lavoro”.

L’Ordinanza consente in tutte le fasi concorsuali ammesse, la partecipazione con modalità digitali a distanza ai componenti delle commissioni di concorso, compresi i segretari; lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all’interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati; lo svolgimento in presenza solo delle prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come, per esempio, prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola, per gli operai, per gli autisti.

In questo caso è consentito lo spostamento dei partecipanti al concorso e dei componenti delle commissioni.

Questi spostamenti devono essere autocertificati, indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Il testo dell’ordinanza é consultabile qui https://bit.ly/2W06H8N

[cruciata — toscana notizie]