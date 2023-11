CONCORSO LETTERARIO GIALLO IN PROVINCIA, PROROGATA LA SCADENZA AL 15 GENNAIO

Il vincitore verrà premiato durante il festival in programma dal 12 al 14 aprile

PISTOIA. È stata prorogata al 15 gennaio la scadenza del bando del concorso letterario Giallo in provincia, organizzato dalla Biblioteca San Giorgio e dall’associazione Giallo Pistoia e giunto ormai alla 9ª edizione. Ci sono, dunque, 15 giorni in più a disposizione per gli aspiranti giallisti che coltivano il sogno di pubblicare un proprio racconto per Giallo Mondadori.

Il vincitore verrà premiato durante la 14esima edizione del Festival, che si terrà a Pistoia il 12, 13 e 14 aprile 2024, e sarà poi pubblicato, come premio, nella mitica collana mondadoriana.

Le opere presentata alla competizione devono essere inedite, anche su web e di lunghezza massima di 40.000 battute, spazi compresi.

Tutte le informazioni per la partecipazione sono disponibili sul sito della Biblioteca San Giorgio all’indirizzo https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorso-di-narrativa-poliziesca-giallo-in-provincia-9/

[comune di pistoia]