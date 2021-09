confagricoltura. IL PRESIDENTE GIANSANTI A PISTOIA INCONTRA AGRICOLTORI E VIVAISTI DELLA PROVINCIA

Il presidente nazionale di Confagricoltura oggi 15 settembre incontrerà gli agricoltori associati presso GEA per discutere delle esigenze dell’agricoltura e del floro-vivaismo nella provincia di Pistoia. Seguirà conferenza stampa di Giansanti (anche in streaming) sulle istanze emerse e le politiche di Confagricoltura.

PISTOIA. Oggi mercoledì 15 settembre il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, a Firenze per impegni legati al G20 dell’agricoltura, farà una visita pomeridiana a Pistoia insieme al direttore generale Francesco Postorino per incontrare e discutere a porte chiuse con gli agricoltori associati pistoiesi, fra cui molti vivaisti del Distretto vivaistico ornamentale, sulle esigenze dell’agricoltura e del floro-vivaismo nel territorio provinciale pistoiese.

L’incontro, che si terrà alle ore 15,30 nella sede di GEA – Green Economy and Agriculture in via Ciliegiole n. 99, sarà introdotto dal presidente provinciale di Confagricoltura Andrea Zelari. Seguiranno gli interventi del responsabile “Agricoltura” provinciale Roberto Orlandini e del vice presidente nazionale e presidente regionale della federazione di prodotto “Florovivaismo” di Confagricoltura, Luca Magazzini. Concluderà l’incontro Giansanti.

Alle ore 17,30 si terrà una conferenza stampa (anche in streaming: sulla pagina Facebook “Confagricoltura Pistoia”) del presidente nazionale Massimiliano Giansanti, introdotta dal direttore di Confagricoltura Pistoia Daniele Lombardi, in cui Giansanti farà il punto della situazione, in base anche alle istanze emerse nell’incontro precedente, e riassumerà le politiche di Confagricoltura per affrontare le questioni più calde.

[sandiford – confagricoltura]