CONFCOMMERCIO PISTOIA E PRATO, CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il prossimo 21 luglio in videoconferenza oltre alle modifiche alla statuto sociale sarà approvato il bilancio di previsione 2021

PISTOIA — PRATO. È convocata l’Assemblea dei Soci di Confcommercio —Imprese per l’Italia Province di Pistoia e Prato, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 dello Statuto, per il giorno martedì 20 Luglio 2021, alle ore 12:30, in prima convocazione e mercoledì 21 luglio 2021, alle ore 15:00, in seconda convocazione.

ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria Modifica artt. 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 dello Statuto Sociale Parte Ordinaria Bilancio al 31/12/2020, Bilancio di previsione per l'anno 2021 e relazioni; Determinazione dei contributi associativi per l'anno 2021; Varie ed eventuali. A causa della situazione emergenziale, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente in videoconferenza sulla piattaforma zoom con ID riunione: 845 9718 3297. Gli interessati alla partecipazione dovranno richiedere il passcode per l'accesso alla riunione entro il giorno 20/07/2021 alle ore 11:00 alla mail pistoiaprato@confcommercio.ptpo.it La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è disponibile in visione per i soci presso la Segreteria: tel: 0573991507.