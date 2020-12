confesercenti. FATTURA ELETTRONICA: COSA CAMBIA

L’agenzia formativa Cescot Pistoia srl in collaborazione con Confesercenti Pistoia organizza un seminario in modalità on line

PISTOIA. Dal 1 Gennaio 2021 è prevista l’introduzione della fattura elettronica. Per comprendere le prossime novità previste per il nuovo tracciato della fattura elettronica, capire le novità sulla disciplina e il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture e conoscere i chiarimenti dell’Agenzia sulle fatture riepilogative nelle prestazioni di servizi l’agenzia formativa Cescot di Pistoia organizza un seminario rivolto a imprenditori, responsabili di amministrazione, dipendenti, professionisti, consulenti e a tutti coloro che intendono chiarirsi i dubbi ed affrontare le tematiche della digitalizzazione dei documenti amministrativi, contabili e fiscali.

Il seminario approfondirà in maniera dettagliata i seguenti argomenti:

le novità previste in merito allo schema XML fatturazione elettronica

Le modifiche alla disciplina sull’imposta di bollo e per le dichiarazioni d’intento per le fatture elettroniche

L’obbligo di detenere un registratore telematico dal 01.01.2021 e la lotteria scontrini

Il corso avrà la durata complessiva di 8 ore (in orario 9,00-13,00 /14,00-18,00). Le due edizioni si svolgeranno mercoledì 9 dicembre e lunedì 14 dicembre 2020. Le lezioni saranno tenute da professionisti esperti in materia.

Modalità di iscrizione: per aderire è necessario contattare Cescot Pistoia allo 0573.927727 che provvederà ad inviare il format per l’iscrizione. Il costo complessivo del corso è di € 100 + iva.

Per le aziende che versano il contributo EBCT i seminari sono completamente gratuiti.

[confesercenti pistoia]