confindustria toscana nord. IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE MATTEINI PER LA SCOMPARSA DI LUCA IOZZELLI

“Pistoiese illustre, uomo gentile, misurato e allo stesso tempo interprete appassionato della vita della nostra città”

PISTOIA. “Con Luca Iozzelli scompare un pistoiese illustre; di quelli che si sono affermati non solo grazie ai continui studi e alla competenza professionale, ma un uomo gentile, misurato, e allo stesso tempo interprete appassionato della vita della nostra città.

La nostra Associazione lo ha sempre avuto vicino; in particolare oggi lo ricordiamo in un ultimo incontro da presidente della Fondazione, quando dedicò una serata ai nostri soci: in quella sede si rese disponibile a fare da collettore di forze e di idee, per dare impulso alla crescita economica della città e più in generale, al suo sviluppo. Aveva ben presente i limiti e al tempo stesso i compiti della Fondazione, che sintetizzò in poche parole “agire per l’utilità sociale e la promozione del territorio”.

Ci lascia bei ricordi e un solco ben tracciato da seguire.

Alla famiglia, alla Fondazione e ai colleghi di studio il profondo cordoglio personale e di tutti gli industriali di Pistoia e di Confindustria Toscana Nord.”

Daniele Matteini

Presidente Confindustria Toscana Nord