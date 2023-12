CONSERVATORI EUROPEI A CONVEGNO OGGI E DOMANI A PISTOIA

Si parlerà di tutela della natura e sviluppo. Tra gli ospiti anche il Ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida

PISTOIA. Partono queta mattina a Pistoia i lavori del convegno internazionale promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento europeo (ECR), di cui fa pare anche Fratelli d’Italia, e che si concluderanno domani mattina.

“I primi ecologisti. Il ruolo di agricoltori, allevatori e pescatori nel legame tra natura e sviluppo”, è il titolo del convegno. Nel corso dei vari incontri, che si terranno nella sala municipale del Comune di Pistoia, si discuterà attorno al tema di conciliare la salvaguardia della natura con lo sviluppo economico e sociale, mettendo al centro un concetto caro ai conservatori: la funzione dell’uomo quale bio-regolatore.

L’agricoltore, così come il pescatore o l’allevatore, non è un nemico della natura quando svolge le sue attività produttive, collabora per riuscire a rendere l’ecosistema vivibile, a mantenerlo nell’ambito di una natura che contribuisce a proteggere. È il primo ecologista perché vive nella natura e della natura.

Partendo da tali presupposti, il convegno svilupperà molti altri argomenti: per esempio come ripensare il Green Deal, cercando di migliorare ciò che è stato fatto finora, secondo un modello sostenibile in senso ecologico ed economico. O anche ripensare a come rimettere al centro l’uomo che, coadiuvato dall’esperienza e dalla conoscenza scientifica, può e deve intervenire nella tutela della natura e dell’ecosistema.

Oggi alle 15,30 nella sala municipale del Comune di Pistoia, sarà Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr, ad aprire i lavori: «Noi conservatori vogliamo dimostrare che un altro ambientalismo è possibile. Un ambientalismo che non veda l’uomo nemico della natura ma parte integrante di essa, in un legame armonico che agricoltori, allevatori e pescatori ci insegnano da sempre», afferma Procaccini.

Saranno insieme all’altro co-Presidenti del Gruppo ECR, Ryszard Legutko. Sono oggi previsti gli interventi del Commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski e del Sottosegretario all’agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra.

Domani mattina è previsto l’intervento del Ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Nei vari panel si alterneranno molti europarlamentari: per Fratelli d’Italia, il capo delegazione a Bruxelles, Carlo Fidanza, Sergio Berlato e Pietro Fiocchi; quindi Mazaly Aguilar, eurodeputato Vox – ECR, Vice Presidente della Commissione Agricoltura, Elisabetta De Blasis (ECR), Paolo De Castro, eurodeputato PD – S&D, Herbert Dorfmann, del Südtiroler Volkspartei – PPE, Ladislav Ilčić (ECR).

Quindi il senatore Luca De Carlo, ma anche tecnici e rappresentanti di categoria: Cristiano Fini, presidente di CIA, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Luigi Scordamaglia di Coldiretti, Ramón Armengol, Presidente COGECA, Francesca Biondo, Direttore Federazione Nazionale Imprese di Pesca, Sam Hall, Direttore Conservative Environment Network, Christiane Lambert, Presidente COPA, Valentina Siddi, Federazione europea per la caccia e la conservazione – FACE.

