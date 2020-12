consiglio comunale. ALLE 15 UNA NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Sono 5 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 7 dicembre nuova seduta del consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni, dopodiché si passerà a due mozioni. La prima è presentata dal consigliere del Pd Alvaro Alberti relativa alla metanizzazione della zona di Pieve a Celle. La seconda è del capogruppo di Pistoia in Azione Iacopo Vespignani su “valutazione economica dello stadio Marcello Melani”.

In agenda anche un atto di acquisizione (ex art. 42-bis Dpr 327/2001) delle aree utilizzate per la realizzazione della variante di Gello (progetto n.18196/2005).

Chiude il consiglio comunale l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area stradale in via Gabelli a Sant’Agostino.

[comune di pistoia]