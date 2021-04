consiglio comunale. ALTRE DUE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Oggi lunedì 26 e domani martedì 27 aprile

PISTOIA. Oggi lunedì 26 e domani martedì 27 aprile, sono in programma due sedute del consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’aggiornamento e l’approvazione del patrimonio mobiliare e immobiliare (ricognizione straordinaria dell’inventario dei beni mobili e immobili del 2020). Poi si passa all’approvazione del rendiconto di gestione per il 2020. Segue l’approvazione della ratifica di una delibera di giunta (n. 35 del 17 marzo scorso) su “bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 – variazioni e storni – 1° provvedimento di competenza consiliare – approvazione in via d’urgenza da parte della giunta comunale”.

Il punto n. 4 dell’odg prevede l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Chiude il consiglio comunale una mozione presentata da Antonella Cotti del Pd relativa a “lotta al fenomeno della period poverty”.

