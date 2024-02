CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA LA MOZIONE SULLA INDIVIDUAZIONE DI DUE AREE ATTREZZATE A VALDIBRANA

La proposta è del consigliere del PD Lorenzo Boanini. L’obiettivo è realizzare un parco giochi per bambini e una zona di sgambatura per i cani

PISTOIA. Nell’ultimo consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Edoardo Lombardi, insegnante, ricercatore e consigliere dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia che ha perso la vita in un incidente stradale a Barberino del Mugello insieme alla sua compagna Ester Raccampo nel giorno di Natale. A ricordarlo il consigliere di Pistoia Ecologista Progressista Francesco Branchetti cui si è aggiunto anche quello del capogruppo del PD Matteo Giusti. Sia i due consiglieri, che il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli, a nome di tutta l’assemblea, hanno fatto le condoglianze alla famiglia e all’Istituto storico della Resistenza.

Con 26 voti favorevoli, un astenuto (Salvatore Patanè di Avanti Pistoia per Ale Tomasi Sindaco) e nessun contrario è stata approvata la mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Lorenzo Boanini sull’individuazione di due aree attrezzate nella frazione di Valdibrana per le attività ludiche dei bambini e per la sgambatura dei cani.

La mozione impegna il sindaco e la giunta a «individuare di concerto con le attività associative di Valdibrana, un terreno di proprietà comunale — è scritto nel documento — dove costruire un’area a verde con giochi per bambini e bambine e un’area di sgambatura cani e a progettare l’installazione di un fontanello».

[comune di pistoia]