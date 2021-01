CONSIGLIO COMUNALE, DOMANI NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Quattro i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Il consiglio comunale di Pistoia torna a riunirsi domani lunedì 11 gennaio, a partire dalle 15, in videoconferenza. La diretta streaming può essere seguita sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it), nella sezione dedicata al consiglio comunale, e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Quattro i punti all’ordine del giorno. Si parte, come di consueto, con le comunicazioni, per proseguire con l’interpellanza presentata dal consigliere Grasso di Italia Viva su “Sospensione dell’imposta di soggiorno come aiuto al settore turistico di Pistoia”. Poi sarà la volta della mozione presentata dal capogruppo di Pistoia in Azione Iacopo Vespignani sul tema “Proroga azzeramento delle tariffe per impianti sportivi”.

Chiude la seduta la discussione, e conseguente votazione, sul progetto “Aree a verde urbane funzionali all’incremento della resilienza territoriale”, con adozione della variante urbanistica, un nuovo progetto, dopo quelli approvati nelle sedute passate, del piano di riqualificazione urbana di Bottegone.

