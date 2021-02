consiglio comunale. LUNEDÌ 15 FEBBRAIO ALLE 15 NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Sono 5 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 15 febbraio nuovo appuntamento con il consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni, dopodiché si passa all’adozione della variante al programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale per la costruzione di un annesso agricolo destinato all’esposizione e vendita di piante ornamentali, con valore di piano attuativo (proprietà azienda agricola Tesi Vivai).

All’odg anche due interpellanze e una mozione. La prima interpellanza è presentata da Tina Nuti, capogruppo di Pistoia Spirito libero relativa alla sicurezza in via Sestini. La seconda riguarda, invece, le problematicità del cantiere di via Stelvio ed è presentata dai consiglieri Walter Tripi e Antonella Cotti del Partito Democratico.

La mozione, che riguarda il “riconoscimento di cittadini benemeriti a Manrico Ducceschi e Vincenzo Nardi”, è presentata da Forza Italia – Centristi per l’Europa (Giampaolo Pagliai, Patrizia Manchia, Barbara Masini e Iacopo Bojola), Gruppo Indipendente (Carla Breschi), Italia Viva (Giovanbattista Grasso), Pistoia Concreta (Benedetta Menichelli, Fabio Raso ed Emanuele Gelli), Lega per Salvini Premier (Cinzia Cerdini, Francesco Mazzeo, Alessandro Belli); i consiglieri Mario Tuci e Walter Tripi del Partito Democratico, Amo Pistoia (Paola Calzolari), Pistoia in Azione (Iacopo Vespignani), Alessandro Cenerini di Pistoia Sorride, Pistoia Città di tutti (Federica Bonacchi), Movimento 5 stelle (Nicola Maglione), Pistoia Spirito libero (Tina Nuti) e Jessica Sicari di Fratelli d’Italia.

[comune di pistoia]