CONSIGLIO COMUNALE, LUNEDÌ 23 NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

PISTOIA. Domani lunedì 23 novembre nuova seduta del consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 7 i punti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni, seguiranno 3 interpellanze. La prima è presentata dai consiglieri del PD Walter Tripi, Alvaro Alberti, Antonella Cotti e Mario Tuci su “organico Polizia Municipale e percorso assunzioni”.

La seconda interpellanza, sempre del gruppo PD, riguarda il servizio notturno della Polizia Municipale. La terza è firmata dal capogruppo del PD Walter Tripi su “Bottegone: aggiornamento su piano riqualificazione”.

Seguirà l’approvazione dei provvedimenti del progetto definitivo del tracciato del cammino di San Jacopo in Toscana nel comune di Pistoia e dello schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di valorizzazione e miglioramento della fruibilità del cammino.

In agenda anche due mozioni. La prima è presentata dal consigliere del PD Alvaro Alberti relativa alla metanizzazione della zona di Pieve a Celle.

La seconda è del capogruppo di Pistoia in Azione Iacopo Vespignani su “Valutazione economica dello stadio Marcello Melani”.

