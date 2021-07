consiglio comunale. LUNEDÌ 5 LUGLIO NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Otto i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Il consiglio comunale torna a riunirsi lunedì 5 luglio, a partire dalle 15, in diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Dopo le comunicazioni, saranno presentate tre interpellanze. La prima sarà presentata dai consiglieri Alberti e Tuci del Pd sul tema “Attuazione del Piano particolareggiato per il recupero dell’area dell’ex presidio ospedaliero del Ceppo”; la seconda, della consigliera Nuti del gruppo Pistoia Spirito Libero è relativa a “Barriere architettoniche da abbattere in via Frosini”; la terza è dei consiglieri Alberti del Pd e Maglione del Movimento 5 stelle su “Posti auto residenti, a pagamento e riservati ai diversamente abili”.

A seguire, una richiesta di modifica del perimetro dell’area interessata da vincolo cimiteriale a Cireglio e poi la mozione presentata dalla consigliera Nuti di Pistoia Spirito Libero relativa a “Servizio accessorio del taglio erba: proseguire con Alia o trovare altre soluzioni?”.

A conclusione, due variazioni di bilancio.

