consiglio comunale. OGGI ALLE ORE 15 NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

PISTOIA. Oggi lunedì 29 marzo nuovo appuntamento con il consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono sette i punti all’ordine del giorno. Si parte come al solito con le comunicazioni, dopodiché si passa a tre interpellanze. La prima è presentata dai consiglieri Alessandro Cenerini e Roberto Bartoli di Pistoia Sorride relativa a “Palazzetto dello sport”. La seconda interpellanza è, invece, dei consiglieri Francesco Mazzeo, Cinzia Cerdini della Lega per Salvini Premier e Alessandro Belli (dalla Lega per Salvini Premier passato al Gruppo Misto) riguardo alle telecamere di sorveglianza nel quartiere di Vicofaro. La terza è presentata dal consigliere Alvaro Alberti del Partito Democratico su “situazione di via Ciricea e Giuliani a Piteccio”.

L’odg prosegue con la riorganizzazione del servizio di raccolta sul territorio comunale – approvazione delle varianti al modello organizzativo del servizio di raccolta dei rifiuti.

Chiudono il consiglio comunale due ordini del giorno. Il primo è presentato dal consigliere comunale Alvaro Alberti del PD relativo a “rafforzamento del sito produttivo pistoiese di Hitachi rail”. Il secondo odg è presentato dai consiglieri Iacopo Bojola, Giampaolo Pagliai, Barbara Masini, Patrizia Manchia di Forza Italia – Centristi per l’Europa su “promozione e valorizzazione Made in Tuscany: della cultura, dell’arte contemporanea e dell’artigianato, della genialità, dell’impegno e della diffusione — valorizzazione delle Pmi di marchio “Made in Tuscany” con l’obiettivo di difendere e valorizzare il nostro settore manifatturiero, artigianale e produttivo”.

