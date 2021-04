consiglio comunale. OGGI NUOVA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Sono 9 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 12 aprile nuovo appuntamento con il consiglio comunale in videoconferenza, a partire dalle 15. Prevista la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Nove i punti all’ordine del giorno.

Dopo le comunicazioni, l’interpellanza presentata dalla consigliera Nuti di Pistoia Spirito Libero sulla “pista di pattinaggio Le Fornaci”. A seguire, la proposta di delibera sulla variante connessa al progetto “Bottegone, dalla città lineare alla smart social city”, in merito alla realizzazione di due nuove piazze.

Si passa poi a due ordini del giorno. Il primo è presentato dal consigliere Alberti del Pd, relativo a “rafforzamento del sito produttivo pistoiese di Hitachi rail”. Il secondo è dei consiglieri Iacopo Bojola, Giampaolo Pagliai, Barbara Masini, Patrizia Manchia di Forza Italia – Centristi per l’Europa su “promozione e valorizzazione Made in Tuscany: della cultura, dell’arte contemporanea e dell’artigianato, della genialità, dell’impegno e della diffusione – valorizzazione delle Pmi di marchio “Made in Tuscany” con l’obiettivo di difendere e valorizzare il nostro settore manifatturiero, artigianale e produttivo”.

A seguire, la mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Antonella Cotti relativa a: “lotta al fenomeno della period poverty” e l’interpellanza dei consiglieri Cotti, Tripi, Alberti e Tuci del PD sulla nomina del garante dei diritti dei detenuti, tema ripreso anche dall’interpellanza presentata dai consiglieri Nuti di Pistoia Spirito Libero e Bartoli di Pistoia Sorride

Chiude l’assemblea la discussione sull’accordo per lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia locale in materia di sicurezza stradale e contrasto delle violazioni ambientali.

