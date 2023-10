CONSIGLIO COMUNALE, OGGI UNA NUOVA SEDUTA

Sono 7 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 16 ottobre, a partire dalle ore 15, nella sala Grandonio del Palazzo comunale è in programma una nuova seduta del consiglio comunale che potrà essere seguita a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 7 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare all’approvazione della variante al Regolamento urbanistico e Piano Strutturale – variante al piano di classificazione acustica – per la realizzazione di due residenze assistenziali per 160 posti in località Vicofaro.

Al terzo punto dell’odg è prevista la prosecuzione della discussione per l’approvazione del Regolamento sulla costituzione della consulta comunale dello sport.

Poi sarà la volta della mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Tosi del Pd sull’istituzione di un presidio di polizia municipale fisso/mobile in centro storico.

Seguono tre interpellanze. Le prime due sono presentate dalla capogruppo dei Civici Riformisti Tina Nuti: una riguarda la riduzione degli oneri di urbanizzazione su “ATP 14 Molino di Gora” e l’altra, invece, è sugli effetti della sospensione del reddito di cittadinanza sul bilancio e sul servizio sociale del Comune di Pistoia.

Chiude il consiglio comunale l’interpellanza presentata dal Partito Democratico in merito al finanziamento del servizio sanitario nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni.

