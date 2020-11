consiglio regionale. INSEDIATE LE COMMISSIONI CONTROLLO E POLITICHE EUROPEE

Il presidente della Controllo sarà il pistoiese Alessandro Capecchi (FdI), vicepresidente Andrea Pieroni (Pd) e Silvia Noferi (M5s) vicepresidente segretario. Europa: presidente Francesco Gazzetti (Pd), vicepresidente Giovanni Galli (Lega), vicepresidente segretario Anna Paris (Pd)

FIRENZE. Sarà Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) il presidente della commissione di Controllo. Il consigliere è stato eletto con voto unanime nella seduta di insediamento, nella quale sono stati eletti anche il vicepresidente, Andrea Pieroni (Pd), e il vicepresidente segretario, Silvia Noferi (Movimento 5 stelle). Dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo gli auguri di buon lavoro e l“auspicio di operare in spirito di collaborazione.

La commissione di Controllo sarà composta da dieci membri, sei di maggioranza e quattro di opposizione. Per la maggioranza, ne faranno parte Andrea Pieroni, Cristiano Benucci, Fausto Merlotti, Elena Rossignoli, Donatella Spadi (tutti del Pd); Maurizio Sguanci (Italia viva); per le minoranze, Silvia Noferi (Movimento cinque stelle), Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), Elisa Tozzi ed Elena Meini (Lega). La commissione è chiamata ad occuparsi dello stato di attuazione delle politiche regionali; della coerenza degli atti con la programmazione; ha funzioni referenti sui rendiconti di Giunta e Consiglio ed è chiamata alla vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali.

Insediata anche la commissione per le politiche europee e le relazioni internazionali. Il presidente sarà il consigliere del Partito democratico, Francesco Gazzetti; vicepresidente Giovanni Galli (Lega), vicepresidente segretaria Anna Paris (Pd). Anche in questa commissione il voto è stato unanime. Dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo gli auguri di buon lavoro.

Il capogruppo del Partito democratico, Vincenzo Ceccarelli, che con alcuni emendamenti in Consiglio regionale ha voluto rafforzarne le competenze, ha sottolineato “la scommessa che facciamo con questa commissione, ora con prerogative forti”. Si tratta di una “scommessa importante, in tempi in cui l’Europa deve prendere decisioni significative per fronteggiare emergenza Covid”, ha aggiunto Ceccarelli.

La commissione sarà composta da dieci membri, sei di maggioranza e quattro di opposizione. Per la maggioranza, ne faranno parte Francesco Gazzetti, Anna Paris, Vincenzo Ceccarelli, Valentina Mercanti, Massimiliano Pescini e Andrea Vannucci (tutti del Partito democratico); per le minoranze, Irene Galletti (Movimento cinque stelle), Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia) Giovanni Galli (Lega) e Marco Stella (Forza Italia).

Sarà chiamata ad assicurare la partecipazione alla formazione del diritto europeo nella sua fase ascendente, formula osservazioni al Consiglio regionale su specifici progetti e sulla verifica del principio di sussidiarietà sugli atti dell’Unione europea: tali osservazioni vengono inviate al presidente del Consiglio regionale per l’invio alle Camere e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative e delle province autonome.

La Commissione assicura inoltre il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all’ufficio di presidenza sulle tematiche europee di rilievo, svolge l’analisi dei fondi comunitari e del loro utilizzo da parte della Regione, cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali. Esprime parere referente sulla legge europea regionale e parere secondario sulle norme attuative regionali degli atti della Commissione europea e di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia europea. Sono state rafforzate le competenze della commissione per le materie di riferimento.

Con il nuovo regolamento, viene anche istituita la sessione europea del Consiglio regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, per l’esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni comunitarie, della relazione annuale al Governo, della conformità dell’ordinamento regionale al diritto europeo.

